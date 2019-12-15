Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رؤساء الاحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بأعمال سحب مياه الامطار بكافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالسويس.

حيث قام حي عتاقة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي بأعمال كسح مياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق والطرق الرئيسية ومداخل محافظة السويس.

وكلف المحافظ هشام صابر مدير إدارة الازمات بمتابعة اخبار الطقس والظروف المناخية ورفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.


كما قامت رئاسة حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس حى السويس وغريب شحاتة مساعد رئيس الحى
والأستاذ حامد عايد مدير المرافق والاستاذ هشام صابر مدير الازمات والكوارث والكوارث برفع وكسح المياه الناتجة عن هطول الأمطار بشارع الجيش وكورنيش السويس الجديد وشارع وميدان الخضر والنمسا.

وقام العميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الاربعين بمتابعة أعمال كسح مياة الأمطار بميدان الأربعين والشوارع الرئيسية مثل شارع الجيش وأحمد عرابى وتواصل السيارات على قدم وساق ف. أعمال سحب المياه من الشوارع بنطاق حى الأربعين.
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ أقل من 5 دقائق

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لن تُذاع بسبب أوزيل

05:29 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

01:58 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status