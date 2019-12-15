محافظة السويس تواصل أعمال سحب مياه الأمطار بكافة الأحياء (صور)

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رؤساء الاحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بأعمال سحب مياه الامطار بكافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية بالسويس.



حيث قام حي عتاقة برئاسة وليد شوقي رئيس الحي بأعمال كسح مياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار اليوم ببعض الشوارع والمناطق والطرق الرئيسية ومداخل محافظة السويس.



وكلف المحافظ هشام صابر مدير إدارة الازمات بمتابعة اخبار الطقس والظروف المناخية ورفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لمواجهة أي ظروف طارئة.





كما قامت رئاسة حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس حى السويس وغريب شحاتة مساعد رئيس الحى

والأستاذ حامد عايد مدير المرافق والاستاذ هشام صابر مدير الازمات والكوارث والكوارث برفع وكسح المياه الناتجة عن هطول الأمطار بشارع الجيش وكورنيش السويس الجديد وشارع وميدان الخضر والنمسا.



وقام العميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الاربعين بمتابعة أعمال كسح مياة الأمطار بميدان الأربعين والشوارع الرئيسية مثل شارع الجيش وأحمد عرابى وتواصل السيارات على قدم وساق ف. أعمال سحب المياه من الشوارع بنطاق حى الأربعين.