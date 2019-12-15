مالك يتسبب في غياب صلاح محسن عن تدريبات الأهلي

تلقى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نبأ سعيدًا بعدما رُزق بمولوده الأول، والذي أسماه "مالك"، والذي تسبب في غيابه عن مران المستبعدين عن مباراة حرس الحدود، بالدوري العام.



وتغيب صلاح محسن، عن مران المستبعدين من لقاء حرس الحدود والذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قد استبعد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، والمقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة.



ويستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.