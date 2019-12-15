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رامي صبري يحصد نصيب الأسد ليلة رأس السنة بثلاث حفلات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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رامي صبري
رامي صبري
نور طلعت
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يحصد الفنان رامي صبري، نصيب الأسد من حفلات ليلة رأس السنة لعام 2020، بإحياء 3 حفلات ضخمة دفعة واحدة بالقاهرة يوم 31 من ديسمبر الجاري.

ويستعد صبري، لإحياء ثلاث حفلات من أكبر وأضخم حفلات اليوم، حيث يحتفل صبري مع جمهوره بالعام الجديد في فندق سميراميس، وانتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة، وفندق ماريوت الزمالك.

ومن المؤكد أنه يُطرب جميع الحاضرين من عشاقه ومحبيه بمجموعة كبيرة من أغانيه.

وفاز الفنان رامي صبري، مؤخرا بجائزة أفضل مطرب في الوطن العربي وأفضل ألبوم لعام 2019..من مهرجان #نجم_العرب، الذي أُقيم بإحدي الفنادق الضخمة في القاهرة.

وحضره نخبة كبيرة من نجوم الفن.

في سياق أخر حقق ألبوم رامى صبرى الأخير"فارق معاك" نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وضم الألبوم " 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
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