لاعبي بيلا يتقدمون بشكوى جماعية لفسخ تعاقدهم بالقسم الثاني

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا على التوجه للإتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بتقديم شكوى جماعية من أجل فسخ تعاقدهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم منذ ثلاث شهور.





ويعاني فريق بيلا من أزمة المستحقات منذ بداية الموسم الحالي، وإقترب بقوة من العودة للقسم الثالث.



وكان ياسر رضوان قد رحل مؤخرًا عن تدريب بيلا لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم وغياب الدعم من مجلس الإدارة.



