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"السيسي": لدينا برنامج غير مسبوق لتطوير البنية الأساسية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغيير وجه القارة الإفريقية يحتاج لمشروعات عملاقة في البنية التحتية لتغيير حياة ومستقبل أفريقيا، مشددًا على أن أفريقيا بها 1.3 مليار سكان أغلبهم شباب، وأفريقيا هي سوق واعد جديد لكن ظروفه صعبة، وحال عدم توفير فرص عمل لشبابها سيتحولوا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش فعاليات جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، اليوم الأحد، أن الهجرة المنظمة والهجرة غير الشرعية والهجرة المؤقتة كان يمكن أن تتم بشكل أكثر إحكام حال كان الوضع مستقر في دول الساحل والصحراء، وأن الهجرة لها العديد من الأسباب منها الإرهاب والتصحر والذي ينتج عنها مشاكل داخلية وعدم استقرار.

وتابع، أن هناك مئات الألوف عادوا من ليبيا بسبب الأوضاع في ليبيا التي أثرت على مصر بشكل مباشر، حيث إن مصر تضررت كثيرًا من تطورات الأوضاع في ليبيا، وكنا أمام إما أن يهد العائدون مصر أو يخرجوا خارجها، لكن مصر سارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات، فنحن حريصون على حل المشاكل واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم ليبيا السيسي

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