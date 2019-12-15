"السيسي": التغيير مرهون بإرادة الشعوب ولا يفرض علينا



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أننا مختلفون حتى في استقبال للإصلاح، موضحا أن التغيير يجب أن يكون مرهون بإرادة الشعوب ولا يفرض عليها.



هذا وقد انطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليته حتى 17 ديسمبر.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من ضمن احترام الاختلاف ألا يحدثنا أحد أن قيمة أولى بالتطبيق في بلادنا، حيث هناك دول تعتقد أن لديها وصاية على غيرها من الدولة، معقبا: "نحن مختلفون في درجات رقينا، ومختلفون في طريقة الإصلاح".