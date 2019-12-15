Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يربح 4.9 نقطة بختام جلسة الأحد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:06 م
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحا 4.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2727.34 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  144.1 مليون سهم محققة ما قيمته 225.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1790 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر 2سهم .


وعن مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.
 


وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.10%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.98%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 2.34%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الزمالك قبل موقعة الطلائع في الدوري

منذ أقل من ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status