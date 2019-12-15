مؤشر سوق دبي المالي يربح 4.9 نقطة بختام جلسة الأحد





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحا 4.91 نقطة ليغلق عند مستوى 2727.34 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي 144.1 مليون سهم محققة ما قيمته 225.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1790 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر 2سهم .









وعن مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.







