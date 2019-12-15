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نتنياهو يتوعد بالتصدي لـ "حزب الله" اللبناني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتصدي للبنان حال تجرأ حزب الله وشن أي هجوم ضد إسرائيل، في أعقاب تهديدات متكررة من مسؤولين إيرانيين بالمساس بأمن إسرائيل.



وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن " إذا تجرأ حزب الله على مهاجمة "إسرائيل"، فإن المنظمة ودولة لبنان التي تسمح بهجمات من أراضيها ضدنا سيدفعون ثمناً باهظاً".



وأضاف نتنياهو، "ندخل في حملة انتخابية ثالثة غير ضرورية فرضت على الدولة، لكن نؤكد أن الحكومة تواصل العمل بنشاط في جميع المجالات المهمة، وأولا وقبل كل شيء في المسائل الأمنية".



وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد تهديد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني باستخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد "إسرائيل"، في حال شنت إسرائيل هجوماً ضد أهداف إيرانية.



ويثير التدخل الإيراني في لبنان، وسيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية، فضلاً عن ارتهان الحزب للأجندة الإيرانية في المنطقة، معارضة واسعة من قبل أوساط سياسية لبنانية مختلفة، فيما تستغل إيران لبنان كقاعدة عسكرية لها، وتلوح بشن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً منها، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية.
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الكلمات المفتاحية

هجوم لبنان حزب الله بنيامين نتنياهو التصدي اسرائيل

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