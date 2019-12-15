طنطا يفقد مهاجمها لشهر ونص، وغياب الشناوي ودونجا عن مباراة الإنتاج





أجري إسلام فؤاد مهاجم نادي طنطا، عملية الغضروف في الركبة، وذلك عقب إصابته في مباراة الإتحاد السكندري التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للجولة السابعة، والذي أدت إلي تغييره وعدم إستكمال المباراة.



وصرح مجدي وكوك، طبيب الفريق الطنطاوي بأن اللاعب سيصبح جاهز خلال شهر ونصف من الآن.



ووضح وكوك بأن اصابات الفريق الحالية ستكون جاهزه في أسرع وقت، مشيرا إلا أن إصابة احمد الشناوي، ومحمود كابونجا ليست صعبة ، والثنائي سيكون جاهز لمباراة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز ، وسيغيبان عن مواجهة الإنتاج الحربي فقط.



يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا غدا الإثنين، في تمام الثانية والنصف عصرا..