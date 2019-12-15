جوجل: تم تصوير وتغطية المناطق التي يسكنها 98 ٪ من سكان العالم

نشر موقع CNET الأمريكي تقرير صادر عن شركة جوجل، يكشف لأول مرة، عن مشاريع التجوّل الافتراضي، التي التقطتها Google Earth، وعن عدد الصور التي قامت بتصويرها في جميع أنحاء العالم على مدار عقد من الزمان.





ووفقًا لتقرير جوجل، غطت الشركة أكثر من 10 ملايين ميل من صور التجول الافتراضي، و 36 مليون ميل مربع من صور Google Earth، وتغطية المناطق التي يسكنها 98 ٪ من سكان العالم للعرض ليتمكن الناس من تصفحها.





يذكر أن تطبيق خرائط Google يستخدمه حاليًا أكثر من مليار مستخدم شهريًا وهو أحد أكثر منتجات الشركة شهرة.







