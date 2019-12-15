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20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة إنبي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:07 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدي، معسكر مغلق بداية من مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدربب اليوم وغدًا في معسكره.

ويعود الفريق من مشاركته الإفريقية بعدما حقق فوزًا على إينوجو رينجرز النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، والتي احتل صدارتها بالتساوي مع بيراميدز سبورت بنفس الرصيد، بست نقاط لكل منهما.

ويلعب المصري البورسعيدي، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "بيراميدز سبورت وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني".

وضمت قائمة المصري 20 لاعبًا جاءت كالآتي:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

في خط الدفاع : كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عمر كمال.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حسن علي، إسلام عطية، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أحمد عادل "ميسي".

في خط الهجوم: محمود وادي، أوستين أموتو.

ويلتقي المصري البورسعيدي إنبي، مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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