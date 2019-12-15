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محمد ممدوح لجمهوره: "استنوني لتالت مرة مع أحمد السقا"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:00 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد ممدوح، عن مشاركته في فيلم "العنكبوت"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث نشر محمد صورة جمعته بالفنان أحمد السقا وذلك من مهرجان نجم العرب، وعلق "ممدوح" على الصورة قائلاً: "استنوني لتالت مرة مع النجم أحمد السقا، فيلم العنكبوت للمخرج الكبير احمد نادر جلال، يارب يعجبكم".

 

أبطال فيلم "العنكبوت"

 

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى، من المُقرر عرضه في شهر يناير القادم.

 

ممدوح والسقا في مسلسل "ولد الغلابة"

 

الجدير بالذكر أن محمد ممدوح تعاون من قبل مع أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق ممدوح من خلال دور ضاحي الكيال نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، إنجي المقدم، ريم سامي، مي عمر، هادي الجيار ، سلوي عثمان، مجدي بدر،تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

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