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الإعلامية ليلى العنزى تتصدر الأكثر مبيعًا بكتاب "أكون" (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:59 م
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الإعلامية ليلى العنزى
الإعلامية ليلى العنزى
الفجر الفني
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تصدرت الإعلامية الكويتية ليلى العنزى، قائمة الأكثر مبيعًا بكتابها "أكون" في مكتبات "فيرجن ستور" و"جرير".

 

وتميزت كتابات ليلى العنزى بموهبة كبيرة في مجال الطاقة والتنمية الذاتية، حيث قدمت أكثر من تجربة ناجحة فى هذا المجال حتى لقبت بـ"ليلى كايزن" من خلال ممارستها للعلوم اليابانية المتقدمة والبرمجة اللغوية العصبية.

 

واستطاعت "كايزن" أن تثير الجدل بين المهتمين بمجال الطاقة والتنمية الذاتية مؤخرًا، عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، وذلك من خلال مؤلفاتها التى تتصدر قائمة الأكثر مبيعًا.

 

ويعد اهم تلك الكتب "غدا كان يوما جميلا" وكتاب "أكون" الذى تكشف من خلاله عدة أمور خطيرة فى هذا النحو للتغلب على الكثير من المشاكل الحياتية التى نواجهها يوميًا.

 

وقدمت العديد من الدورات في جميع دول الخليج والتي كان من أبرزها: "دورة التوافق الذبذبي" و"دورة طاقة المكان" و"دورة الاستحقاق" و"دورة طاقة المال".

 

ليلى العنزى، تقدم الآن عدة برامج كان من أنجحها برنامج: "هاش تاق" على قناة "صوت الخليج" مع زوجها الإعلامي الشهير مشاري المضاحكة، والذي كان في مجال تطوير الذات والطاقة الإيجابية.

الإعلامية ليلى العنزى تتصدر الأكثر مبيعًا بكتاب "أكون" (صور)
الإعلامية ليلى العنزى تتصدر الأكثر مبيعًا بكتاب "أكون" (صور)
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