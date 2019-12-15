أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنهي تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات





أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وسط حالة من جنى ارباح على الاسهم الصغيرة التى شهدت ارتفاع خلال النصف الأول من الجلسة وإتجه المستثمرون العرب و المؤسسات الاجنبية لتكوين مراكز شرائية انتقائية ، مقابل مبيعات من المستثمرين المصريين و الأفراد الأجانب ، لتستمر حالة الركود مسيطرة على التعاملات و إنحسار السيولة مع تراجع البائع عن التفريط بأسهمه عند تلك المستويات السعرية الغير مبررة ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.818 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13433 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

تداولات البورصة المصرية



وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية على عدد 42.8 مليون ورقة مالية بقيمة 205.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة 74.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.49%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.67%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 103 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالى.







