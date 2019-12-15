خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية محمد عدوية الجديدة

يستعد المطرب محمد عدوية، لتسجيل أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بأحد استوديوهات القاهرة.

الأغنية من كلمات يحيى مرسي، وألحان محمد عدوية، وتوزيع فهد، ومن المفترض أن يضع عدوية صوته علي الأغنية بمجرد انتهاء الموزع فهد من توزيعها وتسليمها لعدوية، استعدادا لطرحها كسينجل ببداية العام المقبل.

في سياق أخر دعم المطرب محمد عدوي، الفنان رامي جمال، عقب إعلانه بإصابته بمرض البهاق.

ونشر محمد عدوية، المنشور الخاص بـ"رامي جمال" الذي يعلن فيه عن إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "عدوية" في رسالته الذي يدعم فيه رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق قائلًا: "ربنا يشفيك شفاء لا يغادر سقما ويعفو عنك ياحبيبي مينفعش تبقا مكسوف او خايف حد يشوفك محدش ليه ذنب ف اي مرض احنا المفروض يبقا عندنا وعي اكتر واحنا بنتعامل مع بعض ورحمة وانسانيه وانت فنان وهتفضل فنان زي مانت مهما تعبت ومهما واجهك صعاب تكمل حياتك عادي وانت متقبل نفسك 100% والناس متقبلاك".

واستكمل قائلًا: "واللي يقابلك بالرفض هو المريض وندعي ربنا يشفي دماغه محدش كبير ع المرض ربنا يشفيك ويعافيك وربنا لما بيحب عبده بيبتليه وده امر ربنا تقبله وقول الحمد لله وكمل فاللي بتعمله لازم تكون فاهم ان ده اختبار من ربنا لازم تصبر وارضي ربنا وميهمكش اي حاجه تانيه".