Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية محمد عدوية الجديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:51 م
Advertisements
محمد عدوية
محمد عدوية
نور طلعت
Advertisements

يستعد المطرب محمد عدوية، لتسجيل أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بأحد استوديوهات القاهرة.

 

الأغنية من كلمات يحيى مرسي، وألحان محمد عدوية، وتوزيع فهد، ومن المفترض أن يضع عدوية صوته علي الأغنية بمجرد انتهاء الموزع فهد من توزيعها وتسليمها لعدوية، استعدادا لطرحها كسينجل ببداية العام المقبل.

 

في سياق أخر دعم المطرب محمد عدوي، الفنان رامي جمال، عقب إعلانه بإصابته بمرض البهاق.

 

ونشر محمد عدوية، المنشور الخاص بـ"رامي جمال" الذي يعلن فيه عن إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتب "عدوية" في رسالته الذي يدعم فيه رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق قائلًا: "ربنا يشفيك شفاء لا يغادر سقما ويعفو عنك ياحبيبي مينفعش تبقا مكسوف او خايف حد يشوفك محدش ليه ذنب ف اي مرض احنا المفروض يبقا عندنا وعي اكتر واحنا بنتعامل مع بعض ورحمة وانسانيه وانت فنان وهتفضل فنان زي مانت مهما تعبت ومهما واجهك صعاب تكمل حياتك عادي وانت متقبل نفسك 100% والناس متقبلاك".

 

واستكمل قائلًا: "واللي يقابلك بالرفض هو المريض وندعي ربنا يشفي دماغه محدش كبير ع المرض ربنا يشفيك ويعافيك وربنا لما بيحب عبده بيبتليه وده امر ربنا تقبله وقول الحمد لله وكمل فاللي بتعمله لازم تكون فاهم ان ده اختبار من ربنا لازم تصبر وارضي ربنا وميهمكش اي حاجه تانيه".


Advertisements

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في الزمالك قبل موقعة الطلائع في الدوري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status