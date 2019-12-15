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محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كرم مساء أمس السبت الموافق ١٤ ديسمبر، فريق عمل "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، والذي تنظم فرقة مسرح المواجهة والتجوال جولاتهم بالمحافظات، وذلك تقديرا لمجهودهم الكبير في تقديم العرض داخل قرى ومراكز محافظة المنيا المختلفة، حيث قدم العرض ١٥ ليلة عرض بالساحات والمدارس المختلفة بالمحافظة، لينتقل العرض ابتداء من غد الاثنين الموافق ١٦ ديسمبر الى محافظة أسيوط ولمدة أسبوعين يبدأهم من قصر ثقافة أسيوط، حيث يبدأ العرض في تمام الثامنة مساء وبالمجان.

 

يقول الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض عن تجربة العرض بمحافظة المنيا أن لمحافظة المنيا خصوصية من حيث نوعية الجمهور، فقد قُدم العرض بقرى مثل جزيرة شارونة بمركز مغاغة، وقرية بردنوها بمركز مطاي، وقرية بني حرام بمركز دير مواس، وغيرها من القرى داخل عمق المحافظة، فهو جمهور متنوع ومختلف، ولديه رغبة حقيقية في المشاهدة والفرجة، وهو ما دفع فريق عمل العرض لتقديم أقصى ما لديه من طاقة وابداع حتى يستمر هذا الجمهور الكبير والذي كان بالآلاف في متابعة العروض المسرحية عموما، وهذا هو الهدف الذي نسعى اليه جميعا.

 

"ولاد البلد"يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
محافظ المنيا يكرم "ولاد البلد".. و"أسيوط" محطة العرض القادمة (صور)
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