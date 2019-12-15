دراسة جديدة: شرب كميات أكثر من القهوة تقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

كشف مجموعة من الباحثين بمعهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC)، أن شرب القهوة يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية.





قام الباحثون بقيادة الدكتورة إليزابيت روتنبرغ، بتحليل المكونات الغذائية للقهوة، التي قللت من الأمراض بما في ذلك مرض الزهايمر (مرض الزهايمر) ومرض الشلل الرعاش، وتوصلوا إلى أن تناول المزيد من القهوة لا يساعد فقط في تقليل مخاطر هذه الأمراض، ولكنه يخفف أيضًا من الأعراض.





وقالت الدكتورة روتنبرغ: " أظهرت الأبحاث أن تناول 5 أكواب أو أقل من القهوة في اليوم يمكن أن يمنع الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض الشلل الرعاش ".





على الرغم من أن سبب هذا الاتصال غير واضح، إلا أن الباحثين يأملون في أن يشجع الاكتشاف على إجراء مزيد من البحوث في القهوة.





وأضافت روتنبرغ: "الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمر والشلل الرعاش، لها تأثير عميق على الاستقلال والرفاهية من خلال الإضرار المستمر للقدرات الوظيفية وتغيير الظروف المعيشية بشكل كبير وليس بعد العلاجات الفعالة، لذلك الحد من خطر أو تخفيف أعراض هذه الأمراض هو جيد جدا. "



