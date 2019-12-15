داليا مصطفى تنشر حالة من البهجة في مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام ٧٧٧ (صور)

زارت الفنانة داليا مصطفى، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ في إطار المساندة و الدعم النفسي.

وقامت داليا مصطفى بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش - مدير المستشفى، وأشادت بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض والتعامل الانسانى والراقى مع كل المريضات.

وأضافت أنها فخورة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر، وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى.

وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان والتقاط الصور التذكارية معهن ووعدت بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل.

ودعت داليا كل محبى الخير أن يدعموا مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.