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قرار مهم للقضاء الإداري بشأن "عمومية الزمالك"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:15 م
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عمومية الزمالك
عمومية الزمالك
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى من عبد الله جورج، المحامي، والتي طالب فيها بإيقاف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، والتي عقدت سبتمبر الماضي، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4209 لسنة 47 قضائية، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
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