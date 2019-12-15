بعد 9 أيام من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "Panipat"

تشير التقديرات الأولية إلى أن فيلم Panipat جمع حوالي 10 مليون روبية إلى 20 مليون روبية في يوم السبت الثاني، وفي يوم الجمعة الثاني جمع Panipat 690 ألف روبية، والتي كانت أدنى أرباحها حتى الآن.

الفيلم قام ببطولته كل من بطولة أرجون كابور، كريتي سانون وسانجاي دوت، طرح الفيلم في 6 ديسمبر.

ويكافح فيلم Panipat للمخرج أشوتوش جواريكر في شباك التذاكر منذ يوم الافتتاح، يعرض الفيلم أرجون كابور كمحارب لمارثا "ساداشيف راو بهاو"، وكريتي سانون تم تصويرها كزوجة ساداشيف "بارفاتي باي"، بينما يلعب سانجاي دوت دور الخصم، وهو الملك الأفغاني أحمد شاه العبدلي.

اشتبك فيلم Panipat الذي طُرح في 6 ديسمبر، مع فيلم Pati Panti Aur Woh للمخرج موداسار عزيز في شباك التذاكر، حتى الآن حصل فيلم Panipat على 263.7 مليون روبية في غضون تسعة أيام من صدوره.

ونشر تاران أدارش، الناقد السينمائي تقديرات الإيرادات خلال أول أسبوع من طرح الفيلم، على حسابه الخاص عبر موقع تويتر.

إليك التقديرات:

6 ديسمبر: اليوم الأول (الجمعة): 41.2 مليون روبية.

7 ديسمبر: اليوم الثاني (السبت): 57.8 مليون روبية.

8 ديسمبر: اليوم الثالث (الأحد): 77.8 مليون روبية.

9 ديسمبر: اليوم الرابع (الاثنين): 25.9 مليون روبية.

10 ديسمبر: اليوم الخامس (الثلاثاء): 22.1 مليون روبية.

11 ديسمبر: اليوم السادس (الأربعاء): 17 مليون روبية.

12 ديسمبر: اليوم السابع (الخميس): 15 مليون روبية.

منذ إصدار التريلر الرسمي للفيلم، تمت مقارنته مع أفلام مثل Bajirao Mastani وPadmaavat.

إذا تبين أن عطلة نهاية الأسبوع الثانية كانت بمثابة نعمة لفيلم Panipat، فسيبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 300 مليون روبية.