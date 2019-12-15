رابح صقر وحماقي يفتتحان "المدل بيست" بالرياض تعرف على التفاصيل

يفتتح الفنان محمد حماقي، بمشاركة الفنان رابح صقر فعاليات مهرجان "المدل بيست"، والذي يعد أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط وذلك بالرياض يوم 19 من شهر ديسمبر الجاري.

كما يحيا الهضبة عمرو دياب، ختام المهرجان يوم 21 من ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنان راشد الماجد، وفريق "دي جي" عالمي.

وسيقدموا جميعا حفل ضخم ملئ بالعديد من المفاجآت.

جدير بالذكر أن "المدل بيست" هو أضخم مهرجان للموسيقي في الشرق الأوسط، تستضيفه السعودية علي أكبر 5 مسارح وذلك يوم 19، 20،و21 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يشهد المهرجان على مدار 3 أيام عدد حضور ضخم يقارب 200 ألف شخص، ويغني به نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، و70 "دي جي" من مختلف الجنسيات.

ومن الشروط الأساسية لحضور الحفل من قبل الجمهور والمطربين هو ارتداء "بندانة"، حيث أعلن عدد كبير من فنانين مصر والوطن العربي عن حضورهم المهرجان أبرزهم الفنان أحمد حلمي، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.