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محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة التنموية لما يوفره هذا القطاع الحيوي من عوائد اقتصادية واجتماعية خاصة في مجالات فرص العمل، واستفادة المجتمع المحيط من قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركات والمصانع والذي نسعى لتفعيل دوره بشكل أفضل، بجانب توفير العملات الصعبة التي تدعم اقتصادنا القومي.

وجاء ذلك خلال جولته اليوم بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن برنامجه الميداني للوقوف على الوضع القائم بالمناطق الصناعية، لوضع تصور عملي للدفع بالاستثمار من خلال التعرف على احتياجات ومطالب والعقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين بتلك المناطق للعمل على توفيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، حيث رافقه خلال الزيارة، والأستاذ رجب يونس، مدير المنطقة.

وتضمنت الزيارة تفقد مصنع المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية والمقام على مساحة 23 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 158 مليون جنيه، ويعمل به 700 عاملا وعاملة، حيث يعمل المصنع في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية والنباتية والشيبسي، والمعجنات من المكرونة والكراوسون وغيرها من المنتجات الغذائية.

وتفقد المحافظ مصنع إيمسا دنيم لتصنيع البنطلون الجينز والذي يعمل به أكثر من 700 عامل وعاملة، ويتم تصدير منتجاته إلى دولة ألمانيا وفقًا لبروتوكول موقع مع كبريات الشركات الألمانية، حيث أكد محافظ بني سويف على أنه لن يدخر جهدا في دعم المستثمرين خاصة المصانع والشركات التي تصدر منتجاتها للخارج وتحمل شعار" صنع في مصر".

واستمع المحافظ من مسؤولي المصنع لشرح لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المنتج سواء المحلية أو الخارجية، والجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها..

ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الإنتاجية بالمنطقة.

كما عقد المحافظ، اجتماعا بالمقر الإداري لمنطقة بياض العرب، وناقش مع مدير المنطقة ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمار، خاصة في قطاعات المرافق من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والصناعي والحماية المدينة وغيرها.

وشدد المحافظ على أنه لن يدخر جهدا وسيتابع مستجدات هذه الملفات مع وزارة الاستثمار والهيئات المختصة، وعلى مع ضرورة الوصول لتصور متكامل تتضافر فيه كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص للنهوض بالمنطقة، حيث أن ذلك سيعود نتائجه الإيجابية على الجميع.

وطالب المحافظ بإعداد تقرير شامل عن موقف الاستثمار بالمنطقة، والأهداف الاستراتيجية، والتحديات التي تعوق تقدم الاستثمار بالمنطقة التي تعد من أكبر وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، ومتطلبات واحتتياجات دعم الاستثمار بها وأن تتبوء المكانة المستحقة بالخريطة الاستثمارية المصرية، وأن يتضمن التقرير خطة عمل وجدول زمني وآليات التنفيذ، حيث سيتم تنفيذها عن طريق فريق عمل بالشراكة وتضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين الذين تمثلهم جمعيات المستثمرين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة المعهد العالي للعلوم الإدارية، للوقوف على إمكانيات المعهد وتجهيزاته، خاصة وأن المعهد يقدم خريجين في مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية، وتبلغ سنوات الدراسة به 4 سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس" معتمدة من وزارة التعليم العالي" فى تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال.
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
محافظ بني سويف يطلب تقريرا عن "بياض العرب الصناعية"
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