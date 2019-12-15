السيسي يقاطع مقدمة جلسة بمنتدى شباب العالم: "سيبي الناس تتكلم"



حيث عقب الرئيس السيسي: "سبيهم يتكلموا براحتهم.. ده موضوع مهم، في ناس بتغرق في البحر مش هيحصل حاجة لو سمحنا بعدة دقائق لكل ضيف".



هذا وقد انطلقت أمس فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليته حتى 17 ديسمبر.



قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، مقدمة الجلسة بعد مطالبتها للمتحدثين الالتزام بالوقت المحدد للجلسة وهو 5 دقائق.