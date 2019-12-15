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نائب وزير التعليم اليوناني بمنتدى شباب العالم: مصر البلد الثاني للجميع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:06 م
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صوفيا زخاري
صوفيا زخاري
رقية جمال
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قالت صوفيا زخاري، نائب وزير التعليم اليوناني، إن مصر البلد الثاني للجميع بسبب حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجهة للشكر لمنظمي منتدى شباب العالم على التنظيم الجيد.

وأضافت "زخاري"، خلال كلمتها على هامش فعاليات جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن التعليم ركيزة أساسية تتصدى لبعض المشكلات المشتركة، وعلينا أن ندرك أن جميع الإصلاحات عليها أن تحدث الآن، وعلينا أن نبدأ منذ التحاق الطفل بالمدرسة في الرابعة من عمره بتعليمه المهارات الرقمية والاجتماعية لضمان النجاح لهم في الحياة، موضحة أن هناك فجوة في المهارات بين التعليم وسوق العمل، وعلينا ألا نغفل الجانب الإنساني ويجب أن نعلم الأطفال حقوق الإنسان.

وتابعت: "قمنا بوضع آليه لإدماج الإطفال داخل قطاع التعليم عبر مناهج تعليمية ونجح هذا الأمر، وهناك ألفي طفل يعيشون في مراكز إيواء"، مشيرة إلى أن تركيا لا تتبع ولا تنفذ الاتفاقية الخاصة بمارس 2016، وكان لهذا أثر كبير في زيادة تدفق المهاجرين في اليونان، والتدفقات ما زالت مستمرة وعليهم احتواء هذه الأزمة وتقديم التعليم بجودة عالية وفعالة.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

 
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منتدي العالم مدينة شرم صوفيا زخاري توك شو السيسي أخبار مصر

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