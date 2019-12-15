مراحل نمو الطفل حتى بلوغه العام الأول.. نصائح مهمة للأمهات

للأمهات اللاتي ولدن حديثا، يجب عليهم الاطلاع على المقالة التالية لمعرفة مراحل نمو الطفل بداية من الشهر الأول بعد الولادة حتى مرور عام على ولادته، كما نقدم نصائح مهمة للأمهات للتعامل مع الطفل حديثي الولادة.

الشهر الأول





- يبدأ الطفل بالتحديق للأشخاص، والنظر باستغراب لكل من حوله.

- يستطيع تمييز صوت الأم جيدًا، وبعض الأصوات التي اعتاد سماعها في رحم الأم.

- يستطيع تميز رائحة الأم.





مراحل نمو الطفل الرضيع في الشهر الثاني



- يتمكن الطفل في هذا الشهر من السيطرة على بعض الأجزاء في جسمه.

- يستطيع أن يحمل رأسه بشكل أكثر ثبات من الشهر الأول ويظهر ذلك عند النوم على بطنه.

- ينتبه الطفل للألعاب المتحركة قليلًا ولكن لا يتمكن من اللعب بها.



مراحل نمو الطفل الرضيع في الشهر الثالث



- تتطور حواس الطفل بشكل ملحوظ في هذا الشهر ويتمكن من التعبير عن مشاعره، وينصح بالتحدث مع الطفل بكثرة لتحفيزه على التفاعل مع من حوله.

- يقوم الطفل في هذا الشهر بالنظر إلى الألوان الذاهية.

- تتحسن الرؤية عند الطفل.

- تتحسن حاسة السمع لديه ويبتسم عند سماع صوت والديه، ويحب الاستماع لجميع أنواع الموسيقى.

- يتمكن من تحريك رأسه.



مراحل نمو الطفل في الشهر الرابع



- يتمكن الطفل في هذا الشهر من تحريك رأسه واستخدام يده لرفع جسمه قليلًا أثناء نومه على بطنه ويُنصح الأطباء بعدم إعطاء الأطفال الطعام الصلب قبل سن 6 شهور.

- يستطيع الطفل تحريك عضلات جسمه والانتقال من النوم على بطنه إلى ظهره.

- يصبح طول الطفل في المتوسط لهذا الشهر 62 سنتيمترًا للإناث، و64 سنيمترًا للذكور.

- يتمكن من الانتباه للألعاب والمحاولة للوصول إليها إذا كانت قريبة منه.

- يقوم الطفل بالتقاط الأشياء من حوله ووضعها في فمه.

- تتطور الذاكرة للطفل في هذا الشهر.

- في الغالب يبدأ الطفل في مرحلة التسنين وقد يُلاحظ تغير في الحالة المزاجية له.

- تتزايد لديه المشاعر التي تنمو بداخله، فهو يستطيع الآن ترجمة المشاعر التي تمر بها الأم من ضيق أو غضب أو فرح أو حب.

- يمكن للطفل التحكم في حركة الرأس بشكل جيد.

- يمكنه الجلوس على قدميه أو عند إسناد وسادة إلي ظهره، وتزداد قوه الأكتاف لديه.

- تزداد حجم المعدة لديه ويُسبب ذلك طلب أكثر للحليب عند الرضاعة.



مراحل نمو الطفل في الشهر الخامس



- ينام الطفل معظم فترات الليل، ويُمكنك عمل روتين لطفلك قبل النوم ليعتاد عليه، ليعرف أنه جاء وقت النوم، مثل ترديد أغنية بصوتك.

- سيحتاج طفلك إلى قيلولة أثناء النهار، حاولي تنظيمها له وعدم تأخيرها.

- يمكنه الجلوس واستقامة ظهره لفترة طويلة، ولكن يجب إسناده بوسادة حتي لا يسقط إلى الخلف.

- يستطيع رفع رأسه 90 درجة مستخدمًا ذراعه عند النوم على بطنه.

- يزداد حدة رؤية الطفل في هذا الشهر فيتمكن من تميز الألوان والتفرقة بينها.



مراحل نمو الطفل في الشهر السادس



- يمكن للطفل الجلوس بسهولة، ويتحكم بشكل جيد في يده، ويحاول اكشاف كل الأشياء من حوله ويبدأ في تناول الأكل الصلب.

- عليك خلط الحبوب بالحليب وإطعامه، ويمكنك إدخال الفواكه مع الأكل. - يتمكن الطفل في هذا الشهر من السيطرة على بعض الأجزاء في جسمه.- يستطيع أن يحمل رأسه بشكل أكثر ثبات من الشهر الأول ويظهر ذلك عند النوم على بطنه.- ينتبه الطفل للألعاب المتحركة قليلًا ولكن لا يتمكن من اللعب بها.- تتطور حواس الطفل بشكل ملحوظ في هذا الشهر ويتمكن من التعبير عن مشاعره، وينصح بالتحدث مع الطفل بكثرة لتحفيزه على التفاعل مع من حوله.- يقوم الطفل في هذا الشهر بالنظر إلى الألوان الذاهية.- تتحسن الرؤية عند الطفل.- تتحسن حاسة السمع لديه ويبتسم عند سماع صوت والديه، ويحب الاستماع لجميع أنواع الموسيقى.- يتمكن من تحريك رأسه.- يتمكن الطفل في هذا الشهر من تحريك رأسه واستخدام يده لرفع جسمه قليلًا أثناء نومه على بطنه ويُنصح الأطباء بعدم إعطاء الأطفال الطعام الصلب قبل سن 6 شهور.- يستطيع الطفل تحريك عضلات جسمه والانتقال من النوم على بطنه إلى ظهره.- يصبح طول الطفل في المتوسط لهذا الشهر 62 سنتيمترًا للإناث، و64 سنيمترًا للذكور.- يتمكن من الانتباه للألعاب والمحاولة للوصول إليها إذا كانت قريبة منه.- يقوم الطفل بالتقاط الأشياء من حوله ووضعها في فمه.- تتطور الذاكرة للطفل في هذا الشهر.- في الغالب يبدأ الطفل في مرحلة التسنين وقد يُلاحظ تغير في الحالة المزاجية له.- تتزايد لديه المشاعر التي تنمو بداخله، فهو يستطيع الآن ترجمة المشاعر التي تمر بها الأم من ضيق أو غضب أو فرح أو حب.- يمكن للطفل التحكم في حركة الرأس بشكل جيد.- يمكنه الجلوس على قدميه أو عند إسناد وسادة إلي ظهره، وتزداد قوه الأكتاف لديه.- تزداد حجم المعدة لديه ويُسبب ذلك طلب أكثر للحليب عند الرضاعة.- ينام الطفل معظم فترات الليل، ويُمكنك عمل روتين لطفلك قبل النوم ليعتاد عليه، ليعرف أنه جاء وقت النوم، مثل ترديد أغنية بصوتك.- سيحتاج طفلك إلى قيلولة أثناء النهار، حاولي تنظيمها له وعدم تأخيرها.- يمكنه الجلوس واستقامة ظهره لفترة طويلة، ولكن يجب إسناده بوسادة حتي لا يسقط إلى الخلف.- يستطيع رفع رأسه 90 درجة مستخدمًا ذراعه عند النوم على بطنه.- يزداد حدة رؤية الطفل في هذا الشهر فيتمكن من تميز الألوان والتفرقة بينها.- يمكن للطفل الجلوس بسهولة، ويتحكم بشكل جيد في يده، ويحاول اكشاف كل الأشياء من حوله ويبدأ في تناول الأكل الصلب.- عليك خلط الحبوب بالحليب وإطعامه، ويمكنك إدخال الفواكه مع الأكل.

- انتبهي لطفلك خلال هذا الشهر عندما يتناول الطعام الجديد، واستشيري الطبيب فورًا، في حالة تعرضه للحساسية.

- لا يفضل إعطاء الأطفال العسل قبل إتمامه العام، لما يسببه من مشاكل في معدة الأطفال.

- الجبن الطري والزبادي قليل الدسم مفيد جدًا في هذا الشهر للأطفال.



مراحل نمو الطفل في الشهر السابع



- يستطيع الطفل في هذا الشهر إمساك الأشياء بيده ونقلها لليد الأخري، ويتمكن من لفت الانتباه له والتركيز مع الأخرين.

- يمكن للطفل الجلوس دون مساعدة أو دعم.

- يتمكن طفلك من الامساك جيدا بالأشياء ويصعب على الآخرين أخذ الأشياء من يده.

- يتطور عقله بسرعة ويستطيع البحث على الأشياء التي تخبأها منه.

- يكون سعيد جدًا عند النظر إلى نفسه بالمرآه.

- يستطيع التفرقة بين الأصوات التي تكون حوله.

- الذاكرة تتحسن للأفضل وبشكل سريع.

- يتمكن من تناول الطعام بمفرده بدوم مساعدة الأم.



مراحل نمو الطفل في الشهر الثامن



- يقوم الطفل في هذا الشهر بالحبو.

- يمكن للأمهات إعطاء الطفل الطعام الصلب بشكل كبير والتقليل من الرضاعة.

- تجنبيوا إعطاء الطفل الفشار، البرجر، الزبيب، العسل.

- تتطور مهارة المضغ عند الطفل.



مراحل نمو الطفل في الشهر التاسع





- يتمكن الطفل من الحبو باحترافية أكثر من قبل، فيُمكن أن تراه يحمل أحد الألعاب في يده وهو يحبو.

- يمكنه صعود السلم بسهولة عن طريق الحبو.

- يساعده الوقوف والتحرك بدون ارتداء حِزاء في المنزل على تحسن وتطور الأوتار والعضلات في قدميه.

- يتحكم الطفل في حركة يديه، ويلتقط الأشياء بسهولة.



مراحل نمو الطفل في الشهر العاشر



- ينضج الطفل بشكل كبير، فيضع ألعابه في الأماكن المخصصة لها في المنزل، ويُفرغ علب الألعاب ويجمعها من جديد ويستطيع الإمساك بالألعاب الكبيرة والمشي بسهولة.

- يقوم الطفل في هذا الشهر بتقليد الآخرين بشكل كبير.

- ينظر الطفل إلى من حوله ويرافق مشاعرهم في الحزن والفرح، ويتفاعل معها بشكل كبير.

- يمكن لطفلك فهم والالتزام ببعض الأوامر التي تطلبيها منه، مثل التصفيق أو اختباره لمدى معرفته أسماء الأشياء.



مراحل نمو الطفل في الشهر الحادي عشر



- يقوم الطفل بإطعام نفسه باستخدام المعلقة.

- يتمكن من تناول المزيد من الأطعمة الجديدة عليه فيجب عليك تنويع النظام الغذائي لطفلك باستمرار.



مراحل نمو الطفل في الشهر الثاني عشر وبلوغه العام الأول



- يزداد طول طفلك بشكل ملحوظ ثلاث أضعاف حجمه عند الولادة، و50 % من الطول عند الولادة. - يتمكن الطفل من الحبو باحترافية أكثر من قبل، فيُمكن أن تراه يحمل أحد الألعاب في يده وهو يحبو.- يمكنه صعود السلم بسهولة عن طريق الحبو.- يساعده الوقوف والتحرك بدون ارتداء حِزاء في المنزل على تحسن وتطور الأوتار والعضلات في قدميه.- يتحكم الطفل في حركة يديه، ويلتقط الأشياء بسهولة.- ينضج الطفل بشكل كبير، فيضع ألعابه في الأماكن المخصصة لها في المنزل، ويُفرغ علب الألعاب ويجمعها من جديد ويستطيع الإمساك بالألعاب الكبيرة والمشي بسهولة.- يقوم الطفل في هذا الشهر بتقليد الآخرين بشكل كبير.- ينظر الطفل إلى من حوله ويرافق مشاعرهم في الحزن والفرح، ويتفاعل معها بشكل كبير.- يمكن لطفلك فهم والالتزام ببعض الأوامر التي تطلبيها منه، مثل التصفيق أو اختباره لمدى معرفته أسماء الأشياء.- يقوم الطفل بإطعام نفسه باستخدام المعلقة.- يتمكن من تناول المزيد من الأطعمة الجديدة عليه فيجب عليك تنويع النظام الغذائي لطفلك باستمرار.

- يتمكن الطفل في طلب أنواع الطعام الذي يرغبها، ولكن ستجدين صعوبة في فهمها عند سماعها منه للمرة الأولى.