وزير الدفاع اللبناني يوجه رسالة للسيسي خلال منتدى شباب العالم



وأشار "بوصعب"، خلال جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن لبنان يعاني من أزمة النزوج والهجرة بشكل كبير، موضحًا أن تعداد لبنان يبلغ 4 مليون نسمة، ويوجد حاليا 2 مليون نازح على أرض لبنان.



وأضاف أن لبنان تعيش أزمة اقتصادية بسبب النازحين، معقبا: "الإرهاب لا دين له وهو حالة شاذة يجب التعامل معها"، والحروب لم تعد حروب تقليدية، ولهذا لابد من تضافر الجهود بين الدول، معربا عن نسبة مشاركة الشباب من مختلف دول العالم، موجها رسالة إلى الرئيس السيسي: "ما تفعله في منتديات الشباب مؤثر.. فالشباب همهم واحد".



قال إلياس بو صعب، وزير الدفاع اللبناني، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب حقيقي وصادق، موضحا أن تعاون دول البحر المتوسط يجب أن يصب في مصلحة الشباب لأنهم مستقبل البلدان.