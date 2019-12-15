Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الدفاع اللبناني يوجه رسالة للسيسي خلال منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:03 م
Advertisements
وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال إلياس بو صعب، وزير الدفاع اللبناني، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب حقيقي وصادق، موضحا أن تعاون دول البحر المتوسط يجب أن يصب في مصلحة الشباب لأنهم مستقبل البلدان.

وأشار "بوصعب"، خلال جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن لبنان يعاني من أزمة النزوج والهجرة بشكل كبير، موضحًا أن تعداد لبنان يبلغ 4 مليون نسمة، ويوجد حاليا 2 مليون نازح على أرض لبنان.

وأضاف أن لبنان تعيش أزمة اقتصادية بسبب النازحين، معقبا: "الإرهاب لا دين له وهو حالة شاذة يجب التعامل معها"، والحروب لم تعد حروب تقليدية، ولهذا لابد من تضافر الجهود بين الدول، معربا عن نسبة مشاركة الشباب من مختلف دول العالم، موجها رسالة إلى الرئيس السيسي: "ما تفعله في منتديات الشباب مؤثر.. فالشباب همهم واحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع اللبناني منتدي العالم توك شو السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 11 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الزمالك قبل موقعة الطلائع في الدوري

منذ أقل من ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

موضوعات متعلقة

"برلماني": كلمات السيسي بجلسات منتدى شباب العالم "تاريخية ومهمة"

بث مباشر .. انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي في شرم الشيخ

"نقدر نعيش مع بعض رغم الاختلاف".. أغنية "البداية" بمنتدى شباب العالم

عاجل | "بسم الله نبدأ".. السيسي يفتتح منتدى شباب العالم 2019 في شرم الشيخ

بهيات مصر يشاركن في منتدى شباب العالم

"Egypt Better".. أحد شباب العالم يقدم رسالة حب لمصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status