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ماريا بوتشينو بمنتدى شباب العالم: مالطا من أفضل الأماكن التي تعطي المهاجرين حق اللجوء

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:57 م
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ماريا بوتشينو
ماريا بوتشينو
رقية جمال
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توجهت ماريا بوتشينو، المبعوث الرئاسي من مالطا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على السماح لها بمخاطبة الشباب، مؤكدة أن منتدى شباب العالم، منصة هامة للغاية للاستماع للشباب والمشاركة في المناقشات الإقليمية كفرصة للشباب لخلق تغيير ايجابي فيما يخص إدماج المهاجرين في المجال الاقتصادي.

وأضافت "بوتشينو"، خلال كلمتها بجلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الإنسان دائمًا كان رحال بحثًا عن حياة أفضل لنفسه وعائلته، وكان لا يمكن لشخص أن يخاطر بحياته، ولكن العنف والكوارث البيئة والحرب تدفع بالناس للهجرة، وهذه مؤشرات قوية، منوهة إلى أنه خلال آخر 8 سنوات مرت مالطة بتحولات كبيرة لا سيما في مجال البنية التحتية.

وأوضحت، أن 36% من المدارس في مالطا بها طلاب أجانب، ويحصلوا على التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية، ولديهم الهجرة الشرعية وغير الشرعية ومالطا من أفضل الأماكن التي تعطي المهاجرين حق اللجوء، وتستضيف الكثير من المحادثات الثنائية مع الدول الأخرى؛ لتمكين المهاجرين الشرعيين.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم ماريا بوتشينو توك شو الرئيس السيسي

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