المفوض الرئاسي القبرصي بمنتدى شباب العالم: ندين الاتفاق "الليبي التركي".. ضد القانون الدولي



وأشار " فوتيو "، خلال جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن هناك مشكلة مع تركيا، حيث أن 73% من دولتهم محتلة من تركيا، وهو أمر جلل، ولكنهم سيظلون ملتزمين تجاه اللاجئين.





وشدد على ضرورة أن نعمل سويا، ونحترم حقوق الإنسان، وسيادة الدول، والعلاقات بين دول الجوار، معربا عن ادانته توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، فهى ضد القانون الدولي، والقوانين البحرية.



قال فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، إن المساواة هى أساس تحقيق الاستقرار، حيث أن منطقة الشرق الأوسط هناك شعور بالظلم، ويجب أن نعمل بشكل جمعي، فهو الحل الأمثل لمواجهة المشكلات بشكل أسرع.