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أزمة في الزمالك قبل موقعة الطلائع في الدوري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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كشف الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة مباراة طلائع الجيش فى الجولة الثامنة، لبطولة الدوري والمقرره في السابعه والنصف مساء غدًا الإثنين، على ملعب الجيش بمدينه السويس.

ويواجه الزمالك أزمة قاتلة في مباراة طلائع الجيش في خط الدفاع، وخاصة على مستوي الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي حمدي النقاز.

فيما يعاني حازم إمام من إصابة هو الأخر، ليورط كاريتيرون في البحث عن بديل لسد ثغرة الجبهة اليمني للفريق الأبيض. 

ومن المتوقع أن يشرك كارتيرون محمد عبد السلام أو محمد عبد الغني في مركز الظهير الايمن في مباراة طلائع الجيش، لسد الخلل الدفاعي، عقب أن نفذت خيارات المدرب الفرنسي.

وفيما يلي قائمة الزمالك : 

 محمد عواد - ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى 

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمد عنتر- احمد عيد  في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - امام عاشور  يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم  - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط 

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى في المرتبة الـ16 بأربع نقاط بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز.
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