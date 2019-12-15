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ارتفاع عدد حفارات النفط الأمريكية لأول مرة منذ 8 أسابيع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
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أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للمرة الأولى في 8 أسابيع على الرغم من مواصلة المنتجين المستقلين خططهم لتقليل الانفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من ديسمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 667 حفارة.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارة نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

ويبقي ذلك عدد حفارات النفط النشطة في مسار نحو تسجيل أول هبوط سنوي منذ عام 2016 . لكن الانخفاض، 218 حفارة فقط في المجمل، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في عام 2015 والذي بلغ 963 حفارة، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1987 .

وسجل عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، تراجعا قياسيا على مدار 12 شهرا متتاليا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون الى تحسين العوائد وسط بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.

 
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