فنانة شهيرة تعلن ميولها العاطفي لشقيقة مايلي سايروس.. تعرف على التفاصيل

أثارت شخصية اليوتيوب الشهيرة تانا مونجو، في وقت سابق من هذا الشهر، إشاعات عن المواعدة مع نوا سايروس، شقيقة مايلي سايروس، وأشارت تانا إلى المغنية البالغة من العمر 19 عامًا نوا سايرس بأنها "صديقة لها".

وعلى الرغم من أن هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات، إلا أن تانا نقت الأجواء بعد أن أثارت شائعات المواعدة مع نوا.

أوضحت تانا الأمر في مقابلة مع Entertainment Tonight في حفل توزيع جوائز يوتيوب لعام 2019، في لوس أنجلوس كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي.

قالت تانا: "أنا أحب أن أكون بالقرب من نوا، هناك شيء عنها حتى قبل أن أعرفها، كان ذلك هو الذي ألهمني دائمًا، إنها حقيقية للغاية، الطريقة التي تحول بها عواطفها إلى فن وتهتم بالصحة العقلية ولدت في هذه الحياة، ولكنها تتحول إلى شيء جميل، هي مصدر إلهام لي، وأنا أحب أن أكون معها".

تابعت تانا قائلة: "أحب حرفيًا قضاء بعض الوقت معها والاهتمام بها، كل شيء آخر يجعله في حالة من الفوضى".

بصرف النظر عن مقطع الفيديو الأخير الذي حملته تانا على موقع يوتيوب والذي أدى إلى تأجيج شائعات المواعدة، فإن لكل من تانا ونوا تاريخ طويل معًا.

في شهر نوفمبر، عالجت شخصية الإنترنت تانا، صداقتها مع المغنية البالغة من العمر 19 عامًا نوا، بينما كانت تناقش أيضًا زواجها مع زميلها نجم اليوتيوب جيك بول، الذي تزوجته في أواخر يوليو.

عندما سُئلت تانا عما كان يحدث بينها وبين نوا، أجابت ببساطة "لا أعرف".

فضلًا عن ذلك، فقد أشعلت تانا قبل ثمانية أشهر تقريبًا، شرارة شائعات عدائية مع نوا، بعد أن زعمت أن نوا تكرهها بسبب صداقتها مع ليل زان حبيب نوا السابق.