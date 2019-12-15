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"سيول متوقعة".. رفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:43 م
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رأس غارب
رأس غارب
محمد طه
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تشهد مدينة رأس غارب اليوم تكاثر السحب والغيوم، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس شمال البحر الأحمر.

ومن جانبه وجه اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب إدارة الأزمات اليوم، بالمرور على جميع البرابخ بطريق غارب - الشيخ فضل، وذلك في إطار المتابعه المستمرة والتأكد من التطهير الدائم للبرابخ لحماية المدينة ضد أخطار الأمطار والسيول المتوقعة.

وكانت أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، أمس السبت، احتمالية سقوط أمطار، اليوم الأحد، وتحديدًا شمال المحافظة.

وأكدت إدراة الأزمات في بيان لها أمس سقوط الأمطار علي مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، مؤكدين على الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

من جانبه أصدر محافظ البحر الأحمر، تعليماتها لجميع الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأعلنت إدارة المرور، رفع حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقي المركبات بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة واتباع تعليمات وإرشادات رجال المرور.
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