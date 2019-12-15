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بفستان كُحلي.. رانيا يوسف تُشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها (صورة)

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
هبة أحمد
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تحرص الفنانة رانيا يوسف علي التفاعل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

حيث نشرت رانيا صور جديدة لها، ظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان قصير باللون الكُحلي، يتسم بوجود أكمام طويلة، يتسم بوجود حزام من منطقة الخصر، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وارتدت حذاء باللون الأسود،وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.

 

مسلسل "الآنسة فرح"

 

ومن ناحية أخري، تنتظر رانيا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، والمسلسل مكون من ٩٠حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبى، و سيتم عرض المسلسل على أربعة أجزاء ، وهو بطولة رانيا يوسف، محمد الكيلاني، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول.

بفستان كُحلي.. رانيا يوسف تُشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها (صورة)
بفستان كُحلي.. رانيا يوسف تُشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها (صورة)
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