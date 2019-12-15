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فاعليات معرض جدة الدولي للكتاب لحظة بلحظة على "اقرأ سوشيال ميديا"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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معرض جدة الدولي للكتاب
معرض جدة الدولي للكتاب
الفجر الفني
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في إطار سعيها الدائم لمواكبة التطور المستمر في شتى المجالات الإعلامية، تقوم قناة اقرأ يوميا بعرض أهم أحداث وفعاليات "معرض جدة الدولي الخامس للكتاب" لحظة بلحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بقنواتها، بالإضافة إلى تغطيتها التليفزيونية، ورسائلها اليومية التي تقدمها هذا العام كراعي تليفزيوني للمعرض.

 

وتعتمد اقرأ في تغطيتها المباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، على التقنيات الحديثة، بطرق اخراجية تفاعلية تمكن المتابع من العيش في أجواء أحداث وفعاليات المعرض لحظة بلحظة، والتفاعل أيضا مع فريق من المتخصصين للرد على جميع الاستفسارات.

 

جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم.

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