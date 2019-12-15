Advertisements
Advertisements
Advertisements

لليوم الثاني.. تعليق الدراسة في إيران بسبب تلوث الهواء

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:35 م
Advertisements
إيران
إيران
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن الحكومة الإيرانية، علقت الدراسة في معظم أنحاء العاصمة طهران، غدا الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بسبب التلوث الحاد في الهواء.

 

وقررت الحكومة الإيرانية، إغلاق جميع المدارس في كل محافظة طهران، عدا مدينتي دماوند، فيروز كوه، غدًا".

 

وبحسب وكالة فارس، سيتم وقف جميع أعمال التنقيب، وحركة عربات النقل"، وتخفيض أسعار تعريفة المترو والشاحنات إلى النصف.

 

وتعقد اللجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء في طهران، اجتماعًا لاتخاذ قرارات في ضوء الأوضاع الجوية غير المستقرة، والتي تستمر حتى غدا الإثنين.

 

وكان قد تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وتأجيل المسابقات الرياضية في العاصمة طهران، وعدد من المدن الصناعية الكبرى، في 30 من الشهر الماضي، بسبب تلوث الهواء، والذي يعد سببا لوفاة نحو 30 ألف وفاة سنويا في مدن إيرانية، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تلوث الهواء تعليق الدراسة اليوم الثاني إيران

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 11 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 10 ساعة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 5 ساعات

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

موضوعات متعلقة

استمرارًا للتظاهرات ضد النظام.. مدن إيران تنتفض لليوم الرابع

اختطاف عناصر من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع باكستان (فيديو)

طهران تختنق بالروائح الكريهة والسلطات لا تعرف ما العمل

رفع دعوى ضد الرئيس الأندونيسى بسبب التلوث

بعد إغلاقها بسبب التلوث.. إعادة فتح المدارس في العاصمة الهندية

إيران تلغي مباريات كرة القدم في طهران بسبب تلوث الهواء الشديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

01:53 م

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status