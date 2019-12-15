لعد تواجدهما بقسم العظام.. "مشاجرة طاحنة" بين شابين وطبيبين بمستشفى بني سويف

أصيب طبيب وصاحب محل ملابس، في مشاجرة بالعيادات الخارجية، بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لعدم تواجد الأطباء بقسم العظام بالمستشفى.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم بني سويف، يفيد بورود بلاغ بمشاجرة ومصابين، بالعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصي.



وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كل من: طرف أول: "ع.م.رع" 29 سنة، طبيب بمستشفى بني سويف العام، مقيم شرق النيل ببني سويف، و"ع.ا.م.م" 29 سنة، طبيب بذات القسم بالمستشفى، مقيم تزمنت الشرقية، مركز بني سويف، مصابًا بخدوش باليد اليمنى واشتباه خلع بالكتف الأيمن.



وطرف ثاني: "س.م.ك.أ" 34 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم شارع عبد السلام عارف، دائرة قسم بني سويف، و"ا.م.ك.ا" 29 سنة، صاحب محل ملابس "شقيق الأول" مقيم بذات العنوان، مصابًا "كسر بمقدمة الأسنان".



وتبين من التحريات الأولية، وأقوال الطرفين وشهود العيان، أن سبب المشاجرة، يرجع لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بين الطرفين، لتضرر الطرف الثاني من عدم تواجد الطرف الأول بقسم العظام وشكايته لإدارة المستشفى، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



وتم التحفظ على "الطرف الثاني" وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأبدى الطرفان رغبتهما في الصلح والتراضي فيما بينهما، وتم التصالح، وجار تحرير المحضر اللازم.



