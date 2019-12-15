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بث مباشر.. بدء جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط" بمنتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات الجلسة الثالثة من النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم، اليوم الأحد، بعنوان "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم توك شو السيسي أخبار مصر

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