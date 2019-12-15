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تشييع جثمان حسن عفيفي من السيدة نفيسة عقب صلاة العصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:28 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل اليوم عن عالمنا الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ديسمبر.

 

ومن المُقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفسية، عصر اليوم الأحد، و لم يُحدد موعد العزاء حتي الآن.

 

وحرص الفنان محمد صبحي على نعيه، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعاً طيباً معاوناً لكل من حولك".

 

وأضاف صبحي قائلاً: "كنت بالنسبة لي أخي الحبيب، ومعاونا في معظم أعمالي الفنية، رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف، وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك، عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبناءك هشام وياسمين وكل الأسرة، ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

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