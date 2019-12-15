"كسر الباب" كلمة السر في سرقة شقة موظف بالبساتين.. وسرقة "مشغولات ذهبية"



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (عتله حديدية).



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة الملك الصالح بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".