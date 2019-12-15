نقل 90 طن قمامة وتحرير 13 محضر بيئة ورفع إشغالات في حملة بإهناسيا ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.



وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات تحت إشراف المحاسب نشأت معبد نائب رئيس الوحدة المحلية، وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن، والعقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة إهناسيا،و النقيب مصطفى أحمد شرطة مرافق بني سويف، ومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية



وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت: بروز مخالف أمام المحلات التجارية، وتندات وأكشاك مخالفة، إعلانات عشوائية وبدون ترخيص مخالفة، بالإضافة إلى تحرير عدد 13 محضر بيئة بالاشتراك مع البيئة وشرطة المسطحات المائية ببني سويف.



كما قامت الوحدة المحلية بحملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة، والتي أسفرت عن رفع 90 طن من كميات القمامة ونقلها لمصنع تدوير القمامة بسمسط، فيما قامت الوحدة المحلية ببراوة بمتابعة النظافة داخل نطاق مجمع الوحدة المحلية، ومتابعة الأعمال داخل موقع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة الطيور، بينما قام مجلس قروي ننا بحملة نظافة،حيث تم توريد عدد 10 طن قمامة إلى مصنع تدوير القمامة.