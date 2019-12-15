حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بقتل ابنة زوجته بشبرا الخيمة

قرر أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفلة عمرها 6 شهور ابنة زوجته بالضرب المبرح مما تسبب لها بنزيف بالمخ، كما أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأم لأستجوابها وتحريات المباحث حول الواقعة.





وكان قد تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم اول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول كل من الطفلة رفيده م ا البالغة من العمر 6 اشهر ومقيمة بعزبة عثمان دائرة القسم مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت اثناء محاولة إسعافها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ووالدتها "ورده ي ر" ربة منزل مصابة بكدمات بالعين اليمنى واليسري وسحجه بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسري.





واخطر اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وبسؤال الثانية اتهمت زوجها "هاني ا م"، وشهرته "هاني كوسة" بدون عمل ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه في عدة والمسجل شقي خطر، بالتعدي عليها وتبنتها (من زوج أخر) بالضرب وإحداث إصابتها وابنتها التي توفت إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.





تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.



