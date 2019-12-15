وزير الثقافة تنعى مصمم الاستعراضات الرائد حسن عفيفي

عبد الدايم: رحل قبل تكريمه بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، مصمم الاستعراضات الكبير الفنان حسن عفيفى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض عن عمر جاوز 77 عاما.

وقالت "عبدالدايم" في بيان لها اليوم: "إن الموت غيب احد ملهمى الفنون الشعبية قبل تكريمه فى الاحتفالات بمناسبة مرور 60 عاما على تكوين فرقة رضا التى شارك فى تأسيسها وسطر معها تاريخاً مشرفاً، وأشارت ان الراحل ساهم فى تطوير مفهوم الاستعراض وابتكر أعمالا ستبقى خالدة فى الذاكرة والوجدان وكان ايقونة لامعة فى هذا المجال".

يشار ان الراحل حسن عفيفى بدأ حياته عارضاً بفرقة رضا وشارك بالأداء فى عدة افلام سينمائية منها غرام فى الكرنك ، إجازة نصف السنة وفتاة الاستعراض ، ثم اعتزال وعمل كمصمم استعراضات ومن اهم اعماله الفوازير الى جانب الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية ، كرمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور خلال ابريل الماضى.