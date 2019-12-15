«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم، بث مباشر الاهلي وحرس الحدود اليوم الاحد، يلاقي اليوم الاحد النادي الأهلي فريق حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .





مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر بدون توقف الاهلي وحرس الحدود عبر الفجر والفجر الرياضي ويحتل المارد الأحمر وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة .





بث مباشر مباراة الاهلي والحرس اليوم في الدوري الممتاز بدون تقطيع واعلن رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلى قائمة المارد الأحمر لمباراة اليوم، وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الحدود كالآتي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد فتحي - سعد سمير - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي – جونيور أجايي - أحمد الشيخ – وليد أزارو - مروان محسن.

فيما استعبد فايلر كل من صالح جمعة وجيرالدو وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن وحسين السيد لأسباب فنية، بث مباشر اليوم مواجهة الاهلي وحرس الحدود



