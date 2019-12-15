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عودة فرق الإنقاذ النيوزيلندية إلى الجزيرة البركانية مع ارتفاع عدد القتلى

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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عادت فرق الإنقاذ النيوزيلندية إلى الجزيرة البيضاء البركانية، اليوم الأحد، لكنها لم تتمكن من تحديد مكان وجود جثتين متبقيتين في بحثهما، حيث ارتفع عدد القتلى في انفجار البركان يوم الاثنين إلى 16، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت السلطات، إنه تم نشر ثمانية من رجال الشرطة للبحث والإنقاذ لمدة 75 دقيقة في منطقة تشير فيها معلوماتهم إلى احتمال بقاء جثة واحدة.

وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "أستطيع أن أقول إننا لم نعثر على جثث أخرى في هذا المجال".

وتم إنتشال يوم الجمعة الماضي، ست جثث بنجاح من الجزيرة بواسطة فريق عسكري نيوزيلندي ونقلوا إلى البر الرئيسي للتعرف على ضحايا الكوارث.

وقالت الشرطة، إنها لا تزال ملتزمة باستعادة الجثتين وإن الغواصين من الشرطة والجيش ما زالوا يجوبون المياه حول الجزيرة.

وقال كليمنت، إن الجميع ذهبوا إلى هناك يائسين للغاية للعثور على جثث وإعادتهم إلى أحبائهم.

كما واجه يوم السبت الماضي، الغواصون مياه ملوثة ورؤية منخفضة أثناء قيامهم بتفتيش البحر المحيط بالجزيرة.

وثار البركان، وهو مقصد شهير للثيران النهاري، يوم الاثنين الماضي، حيث أطلق الرماد والبخار والغازات على الجزيرة.

وكان من بين 47 شخصًا في الجزيرة في ذلك الوقت سائحين أستراليين وأميركيين وألمان وصينيين وبريطانيين وماليزيين.

كما ارتفع عدد القتلى إلى 16 اليوم الأحد مع وفاة شخص آخر في مستشفى أسترالي، هذه الوفاة هي الأولى التي تحدث في أستراليا بعد اندلاع الثوران، حيث كان الكثير من الضحايا قد نُقلوا.

وقد ارتفع عدد القتلى أكثر من ذلك حيث لا يزال أكثر من عشرين شخصًا يتلقون العلاج في جميع أنحاء نيوزيلندا وأستراليا، ويعاني معظمهم من إصابات بحروق شديدة.

وبدأت الشرطة يوم السبت الماضي، بإصدار رسميًا أسماء وجنسيات القتلى، مع تحديد هوية الأسترالي كريستال براويت البالغ من العمر 21 عامًا.

كما نشرت الشرطة اليوم الأحد، أسماء النيوزيلندي تيبين ماانغي والأستراليين زوي هوسكينج وجافين دالو وأنتوني لانجفورد.

وكانت هناك انتقادات بالسماح للسائحين بالوصول إلى الجزيرة على الإطلاق، بالنظر إلى دلائل على تزايد نشاط الهزة في الأيام التي سبقت اندلاع الثوران.

وسيتم الالتزام دقيقة صمت في نيوزيلندا يوم الاثنين القادم 16 ديسمبر في الساعة 2.11 مساءً، بالتوقيت المحلي (0111 بتوقيت جرينتش)، بالضبط بعد أسبوع واحد من حدوث الانفجار المميت.
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الكلمات المفتاحية

نيوزيلندا مقتل ١٦ بريطانيا بركان الجزيرة البيضاء

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