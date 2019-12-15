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"6 قضايا تهريب" أبرزها.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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وزارة الداخلية - أرشيفية
وزارة الداخلية - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – سجائر – هواتف محمول – بندقية ضغط هواء ) بلغت إجمالي القيمة والتعويض تجاوزت مائتان ألف جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 29 ألف جنيه.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1073) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (227) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صوره.
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