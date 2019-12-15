الكارتيه التقليدي يهدي ذهبية العالم للرئيس السيسي

حرصت وزارة الرياضة علي ارسال مندوب لاستقبال بعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه ببطولة العالم في البرازيل بعد فوز رامي حسن بذهبية العالم.





وارسلت الوزارة مندوبها نادر التطاوي لاستقبال البعثة وبطل العالم رامي حسن وكابتن ابراهيم المصري الذي نال جائز افضل حكم في البطولة و رئيس الاتحاد رامي مكاوي وعضو مجلس الادارة ورئيس البعثة شريف ابو العنين.





وعبر رامي مكاوي عن سعادته بحفاوة الاستقبال واهدي الفوز للرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة الاول ووعده بمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الميداليات الذهبية.





ووجه الشكر لوزير الرياضة د. اشرف صبحي علي دعمه ولرئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب وللمهندس اشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.





واشار الي ان رفع العلم المصري في البرازيل شعور بالفخر لايوصف .





وفجر مفاجاة واكد علي ان بطلنا رامي حسن صاحب الذهبية يمتلك جنسية فرنسية لكنه صمم علي اللعب باسم مصر التي تربي بها وتعلم فيها الكراتيه التقليدي.



