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وزير البترول: 2.7 مليار قدم مكعب مستوى الانتاج الحالي من حقل ظهر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:19 م
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بوابة الفجر
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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن إجمالي الاستثمارات في حقل ظهر بلغت حتى الآن نحو 11.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن مستوي الانتاج الحالي من الحقل وصل إلى 2.7 مليار قدم مكب في اليوم.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ، أن القدرات الإنتاجية من حقل ظهر بإمكانها أن تتجاوز 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، متوقعاً في الوقت ذاته أن يتجاوز إنتاج مصر من الغاز أكثر من 7.5 مليارات قدم مكعب في اليوم خلال العام القادم.
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