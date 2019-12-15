محافظ بني سويف: استقبال 45 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم استقبال 45001 سيدة وفتاة،في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية،والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف،حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة،ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.



وأكد انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الجاري" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة،والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة،ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلى أن المحافظ يتابع بشكل يومي سير العمل في فعاليات المبادرة،والتي تشهد إقبالا متزايداعلى الخدمات الطبية المقدمة في المبادرة،حيث وصل اجمالي عدد السيدات والفتيات المستفيدات من المبادرة إلى 45001 سيدة وفتاة، منذ انطلاقها وحتى أمس السبت، وذلك بواقع: 6464 بالواسطى، 4980 بناصر، 7888في بني سويف، 5435 اهناسيا،7877 في ببا، 9061 بالفشن،2396 سمسطا.

