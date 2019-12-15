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بعد انفصال أكثر من عامين.. شاعر الغية في تعاون جديد مع الفيلو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:16 م
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شاعر الغية حودة ناصر وأحمد فيلو
شاعر الغية حودة ناصر وأحمد فيلو
سعد نبيل
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عاد مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، للتعاون مع حوده ناصر والشهير بـ"شارع الغية"، مرة أخرى بعد انفصال استمر لأكثر من عامين لأسباب غير معلنه إلى الآن.

 

حيث نشر مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، صورة تجمع بين شاعر الغية، وفيلو، بصبته هو والموزع الموسيقي فيجو الدخلاوي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، معلقًا عليها "الدخلاوية soon"، مشير إلى أن ساحة  المهرجانات الشعبية سوف تشهد عمالًا مشتركًا بينهم خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أعلن منذ أيام  من داخل سيارته "بورش كيان"، عن زواجه وإقامة حفل زفاف ضخم خلال الأيام المقبلة.


بعد انفصال أكثر من عامين.. شاعر الغية في تعاون جديد مع الفيلو
بعد انفصال أكثر من عامين.. شاعر الغية في تعاون جديد مع الفيلو
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