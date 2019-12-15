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المشدد 3 سنوات لـ فني لحام لترويجه الحشيش بحلوان

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "إسلام حسين" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهم "إسلام حسين"، لحام، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، في دائرة قسم حلوان.

وشهد نقيب شرطة بقسم حلوان، إنه وخلال دوريته الأمنية، أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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